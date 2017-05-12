Edinilen bilgiye göre, kaza saat 21.00 sıralarında Bolu’nun Gerede İlçesi TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Ankara istikimetine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden 54 TU 828 plakalı otomobil sürücüsü Melih Akar yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra ters dönerek önünde seyreden 06 NCN 46 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken araçta bulunan sürücü Melih Akar ve eşi Gülhan Akar ile çocukları 9 yaşındaki Kerem Ali ve 1 yaşındaki Eren yaralı olarak kurtuldu.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akar ailesi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.