Tıra yandan girdi: 1 yaralı

Haber: G. Deniz Bakır

Saat 11.00 sularında Mudurnu yolu üzerindeki üniversite kavşağında meydana gelen kazada, Mercedes marka bir yük tırı üniversite tarafına dönüş yaparken, Tempra marka otomobil ile çarpıştı. Kar yağışının etkisiyle tırın dönüş yaptığını geç fark eden sürücü Mahmut Ünal, tıra yandan çarptı. Araç içinde şoför yanında oturan sürücünün annesi Hatice Ünal olayda yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen ambulans ekibi tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Şoför Mahmut Ünal ve tır şoförü Murat isimli şahıs ifadeleri alınmak üzere Bolu Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından karakola götürüldü. Kazada Tempra marka araç ağır hasar alırken, tırın ise lastik ve depo kısmında hasar oluştuğu görüldü.

Trafik ekiplerinin olay yerine çağırdığı Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, kazadan sonra yola dökülen araç parçalarını kavşak üzerinden temizledi. Ağır hasar alan otomobil ise bölgeye gelen çekici tarafından kaldırıldı.