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Tırın kasasında yangın çıktı

Gerede-Karabük yolu üzerinde bir tır kasasında çıkan yangına Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda tır kasasında maddi hasar meydana geldi.

Tırın kasasında yangın çıktı

Haber: N. Halid Altundal

Edinilen bilgiye göre yangın 8 Ocak Çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. Gerede-Karabük yolu üzerinde seyir halinde olan tırın kasasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yük taşıyan tırın kasasındaki yangını fark eden tır sürücüsü durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangını ihbar alan Gerede Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri hemen olay yerine geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangın sonucunda tır kasasında ve lastiklerinde maddi hasar meydana geldi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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