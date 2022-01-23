TIR’ın kupasında yangın çıktı



Haber: Ceylan Beykoz

Dün öğle saatlerinde TEM otoyolu Yeniçağa Gişelerinden Ankara istikametine hareket eden TIR’dan dumanlar yükselmeye başladı. Bölgede etkisini gösteren yoğun kar yağışından dolayı az az çıkan dumanları fark etmeyen sürücü, yoluna devam etti. Yanık kokusu aldığını ifade eden sürücü aracın sigortalarının bulunduğu bölgeden duman çıktığını da fark ederek aracını yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri gelene kadar aracın kupa kısmında çıkan yangın TIR’ın ön camını kırdı. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesinin ardından alevler TIR’a çok fazla zarar vermeden söndürüldü.