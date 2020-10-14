Tırın lastikleri bir anda alev aldı

Haber: Aysun Beykoz

Olay öğle saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Arif Aydın kontrolündeki 34 HN 7583 plakalı iş makinesi yüklü tırın çekicisinin lastikleri bir anda alev aldı. Dumanları aynadan fark eden sürücü Aydın tırı hemen sağ şeride çekerek yardım istedi. Yangına ilk müdahaleyi yoldan geçen kamyon şoförleri yangın tüpleri ile yaptı. Olay yerine daha sonra Bolu Dağı Tüneli İtfaiye ekipleri gelerek yangına köpükle müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle çekicide maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda trafik normal seyrine döndü.