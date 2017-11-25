Haber: Semih BAYKAL

Alınan bilgiye göre, otoyoldan İstanbul istikametine seyreden Orhan Kaya'nın kullandığı 06 FL 9059 plakalı tır, önünde makaslayan Osman Erdöl yönetimindeki 68 BF 047 plakalı tıra Bolu Dağı Tüneli 3. Viyadük üzerinde çarptı. Kazada, aracında sıkışarak yaralanan sürücü Osman Erdöl, 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri tarafından kurtarıldı.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan tırların çekilmesinin ardından normale döndü.