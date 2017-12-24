Haber: Semih Baykal

İlimizde gün boyunca etkili olan kar yağışı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkilerinde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu Bolu Dağı’nda Karayolları ekipleri, Karayolu ve otoyolun kapanmaması için 154 personel, 1 kar püskürtme, 1 arazöz, 13 karla mücadele, 2 yükleyici, 1 yangın müdahale aracıyla 24 saat boyunca çalışıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri de sürekli sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler ayrıca, olası bir kazanın önüne geçmek için kar yağışı dinene kadar TIR’ların geçişine izin vermiyor.