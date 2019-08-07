Tiyatro keyfi 14 Burda’da devam ediyor

Haber: BMA

Bolulara her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, yaz tatilinde Ağustos ayı boyunca da çocuklar için birbirinden keyifli ve eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralıyor.

3 Ağustos Cumartesi günü Esas 14 Burda AVM’de sahnelenen ‘Bisikletim Kırmızı’ oyunu ile başlayan tiyatro günleri, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getirmeye devam ediyor. 10 Ağustos’ta Süper Babaanne, 17 Ağustos’ta Haylaz Çocuk, 24 Ağustos’ta Ali Baba Ve Son Harami, 31 Ağustos’ta Keloğlan Aramızda gösterisiyle çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.

Esas 14 Burda AVM, Ağustos ayı boyunca her cumartesi günü saat 17.00’da başlayacak ve ücretsiz izlenebilecek tiyatro etkinliklerine minik ziyaretçilerini davet etti.

Program Akışı:

10 Ağustos Süper Babaanne

17 Ağustos Haylaz Çocuk

24 Ağustos Ali Baba Ve Son Harami

31 Ağustos Keloğlan Aramızda