TMK 133. MADDESİNDEKİ SUİİSTİMAL !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Herkesin bildiği üzere belli bir yaşı geçmiş kendi kararlarını alabilecek insanlar istediği zaman istediği kişiyle evlenebilir. Ancak kişinin özgür iradesiyle evlilik kararı verebilmesi ve evliliğin sorumluluğunu taşıyabilmesi gereklidir. Üzülerek söylüyorum günümüzde evlilik denilen şey biraz aile baskısı biraz da toplum baskısı ile yapılan bir şeydir.

Hatta bence evlilik evlenenlerden çok etrafındakiler mutlu olsun diye yapılan bir eylemdir. Çünkü iki insan birbirini sevince bir yere atılan imza ile bir şeyleri kanıtlamaya gerek yoktur. Önemli olan kalemle bir yerlere atılan imza değil, sevgiyle yüreklere atılan imzadır. Bunları yazdım diye bana kızanlar olabilir, ancak ben evlilik konusunda böyle düşünüyorum. Bu yüzden gösterişli evlilik teklifleri, düğünler, dernekler yapan arkadaşları da hiç anlayamıyorum.

Tabi evlilik denilen şeyi suiistimal edenler de var. Bu suiistimallere bizim Türk Medeni Kanunu’ndaki yasalar maalesef çok açık halde. Bakın bu konuda geçtiğimiz günlerde yaşadığım ve bizzat araştırdığım bir olayı anlatayım. Ancak önce size birkaç soru soracağım:

“Zihinsel yetersizliği olan sağlıklı karar veremeyen bir kişi evlen bilir mi?” desem herhalde birçoğunuz evlenemez der. Peki, ailesi onu evlendirmek isterse? Türk Medeni Kanunu’ndaki bir boşluk yüzünden bu durum yasal olabiliyor desem? Hepiniz şaşırırsınız değil mi? İnanın ben de bunu fark ettiğimde çok şaşırdım. Şimdi size ayrıntılı olarak olayı anlatayım.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşırken bir mesaj önüme düştü. Mesajda zihinsel yetersizliği olan bir bireyin ailesi onu iki çocuğu olan bir kişi ile evlendirmek istediğini buna yasaların izin verip vermediğini soruyordu. Tabi ben bunu görünce hemen araştırmaya başladım. Önce avukat arkadaşlara sordum. Yasalar buna izin veriyor mu sorusuna onlar da kesin yanıt veremediler ve birlikte araştırmaya başladık.

Sonunda Türk Medeni Kanunun 133. maddesini bulduk. Bu madde diyor ki “Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.” Şimdi evlenemezler diyor işte diyeceksiniz. Evet, bu madde evlenemezler diyor. Ancak bir yandan da kriter belirtmeksizin tüm sorumluluğu doktorlara atıyor. Raporu getiren evlenebilir diyor.

Size soruyorum bu maddenin ucu çok açık bırakılmamış mı? Suiistimal edilmeye müsait değil mi? Bakın zihinsel yetersizliği olan bir insan ile 2 çocuğu olan bir kişi evlenmek istiyorsa işin içinde bakım parası ve engelli maaşı gibi maddi faktörlerin büyük payı olabilir. Bunları düşünen bir kişi de gerekli raporu bir şekilde alamaz mı?

Bunları aynı şekilde avukat arkadaşlarıma anlattığımda “evet doğru düşünüyorsun bu madde suiistimal edilmeye çok açık” dediler. Onların fikrini aldıktan sonra bir de psikolog arkadaşlarımın fikrini almak istedim. Onlar da “haklısın bu yasa suiistimale çok açık ve maalesef zaman zaman dediğin şekilde suiistimal olabiliyor. Bizi en çok üzen de bazen zihinsel yetersizliği olan arkadaşlarımızın ailelerinin bilerek bunu yapması “ dediler.

Şimdi bana “ne yapalım yani zihinsel yetersizliği olan hiçbir kişi evlenmesin mi?” diyeceksiniz. Hayır, tabi ki o da yanlış! Bakın yasalarda belirli kriterler olmalı mesela bu rahatsızlıkların çoğunun iyileşip iyileşemeyeceği, ağır mı, hafif mi olduğu önceden bellidir. Bu yasa maddesinde kriterler önceden belirtilmiş olmalı ve bu tür olaylarda sorumlulara yol göstermeli, herkesin hakkını net bir şekilde korumalıdır. İnanın bana böyle olursa herkesin işi daha kolaylaşır.

Ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Burada böyle suiistimale açık bir madde var. Ne olur bunu düzeltin. Bu tip yasa maddelerini oluştururken daha dikkatli olup hiçbir suiistimale meydan vermeyecek şekilde hazırlamalıyız. Bunun için de mümkünse birazcık gözlem yapıp sonra yasayı oluşturmalıyız. Yasaların ve kanunların insanların haklarını ve özgürlüklerini korumak için var olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – BOLÇİ’nin Katkılarıyla. Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan yazılar…