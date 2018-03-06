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06 Mart 2018 Salı
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    • TMMOB Bolu Temsilciliği Yürütme Kurulu belirlendi

    Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin Bolu İl Temsilciliği Genel Kurulu geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.

    06 Mart 2018 Salı 15:29
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    TMMOB Bolu Temsilciliği Yürütme Kurulu belirlendi
    Haber: Kasım Şahin

    Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’ne bağlı olarak hizmet veren Bolu İl Temsilciliği 2018-2020 yılları Yürütme Kurulu geçtiğimiz gün belirlendi. Konuyla ilgili olarak TMMOB’dan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Temsilcilik çalışmalarımızı, gönülden çalışan kişisel hiçbir şey beklemeden, istemeden işinden, özel hayatından zaman ayıran üyelerimizin desteği ile daha ileri safhaya taşıyabileceğimizi biliyoruz. Amacımız geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde, daha etkin, meslektaşlarıyla birlikte faaliyetler üreten, mesleğe, meslektaşa, kente fayda sağlayacak bir oda anlayışını yönetimlere taşımaktır. Odamıza üye meslektaşlarımızın katkı ve katılımı ile yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz çalışmalarımızda eleştiriye her zaman açık olduğumuzu bir kez daha hatırlatırız.”

    Yürütme Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

    O. Murat Ataman- Başkan

    Erol Perçin - Sekreter           

    Mustafa Can - Sayman               

    Tülay Ertozan - ÜYE                        

    Erdi Ayhan - ÜYE                       

    Murat Pakdil  - Y. ÜYE

    Arda Namdar - Y. ÜYE

    Erol Ertunç - Y. ÜYE

    Hakan Dinçel - Y. ÜYE

    Tolgahan Yılmaz- Y. ÜYE

     

    Anahtar Kelimeler: Makine, Mühendisleri, Odası, Kocaeli, Şubesi’nin

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