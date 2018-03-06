Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’ne bağlı olarak hizmet veren Bolu İl Temsilciliği 2018-2020 yılları Yürütme Kurulu geçtiğimiz gün belirlendi. Konuyla ilgili olarak TMMOB’dan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Temsilcilik çalışmalarımızı, gönülden çalışan kişisel hiçbir şey beklemeden, istemeden işinden, özel hayatından zaman ayıran üyelerimizin desteği ile daha ileri safhaya taşıyabileceğimizi biliyoruz. Amacımız geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde, daha etkin, meslektaşlarıyla birlikte faaliyetler üreten, mesleğe, meslektaşa, kente fayda sağlayacak bir oda anlayışını yönetimlere taşımaktır. Odamıza üye meslektaşlarımızın katkı ve katılımı ile yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz çalışmalarımızda eleştiriye her zaman açık olduğumuzu bir kez daha hatırlatırız.”

Yürütme Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

O. Murat Ataman- Başkan

Erol Perçin - Sekreter

Mustafa Can - Sayman

Tülay Ertozan - ÜYE

Erdi Ayhan - ÜYE

Murat Pakdil - Y. ÜYE

Arda Namdar - Y. ÜYE

Erol Ertunç - Y. ÜYE

Hakan Dinçel - Y. ÜYE

Tolgahan Yılmaz- Y. ÜYE