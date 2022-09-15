TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Sosyal Konut Projesi açıklaması

Türkiye genelinde yürütülecek sosyal konut projesi için önerilerini dile getiren TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, geçmişte TOKİ tarafından yapılan bazı yanlış uygulamaların sorunlara neden olduğunu vurgulayarak sorunları bir kez daha yaşamaması için TOKİ’nin dikkat etmesi gereken bazı hususları şu cümleler ile anlattı:

“Başvuru ve başvuruda bulunacak vatandaşlarımızdan istenen belgeler ile hak sahibi olacakların vermesi gerekli beyanlar açık, şeffaf olmalı ve her kesimden insanın güven duyacağı bir sistematikle yürütülmelidir. Yanlış beyanda bulunanların talepleri hemen iptal edilmelidir.”



TOPLUMUN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI



“Konutların yapılacağı arsa ve arazilerin seçiminde geçmişte “Soma’da yaşamını yitiren 301 madenci ailesi için yapılan ve fay zonu üstüne oturan sosyal konutlar, heyelanlı alanlar üzerine oturan İzmir Çiğli Evka-5, Samsun İlk Adım - Kıran mahallesinde yapılan konutlar, Samsun - Canik İlçesinde Mert Deresi taşkın sahasına yapılan ve 11 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Kuzey Yıldızı konutlarında” olduğu gibi fay zonlarının sakınım bandı, dere yataklarının sel ve taşkın riski yüksek bölgeleri, heyelan, kaya düşmesi, çığ düşmesi, tıbbi jeolojik açıdan riskli alanlar, oturma ve çökme riski yüksek alanlar gibi doğa kaynaklı afetlere açık alanlardan uzak durulmalı, toplumun can ve mal güvenliği sağlanmalıdır.”



KENTLERİMİZİN YAPISI BOZULMAMALI



“Sosyal konut projelerinin kentlerimizin yapısını bozmayacak, doğal morfoloji ile uyumlu, günümüz teknolojik ihtiyaçlarına cevap verir, yeşil dönüşüme uyumlu, içinde yaşayan insanların sağlığını önceleyen, yeterli sosyal donatı ve rekreasyon alanlara sahip olmasına özen gösterilmelidir.”



YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DİKKATE ALINMALI



“Günümüzde enerjiye ulaşım ve enerji fiyatlarındaki artış ile küresel iklim değişimine ilişkin kaygılar da dikkate alınarak, güneş, jeotermal, jeotermal ısı pompası, rüzgar gibi bölgesel yenilenebilir enerji kaynakları dikkate alınarak etüt, proje ve yapım süreçlerinin gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir.”

Öte yandan Mudurnu, Mengen ve Taşkesti’de bulunan TOKİ projelerinin yanlış yer seçimlerini harita ile ortaya koyan Jeoloji Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği,

“yeni yapılacak TOKİ konutlarındaki yer seçimlerinin takipçisi olup, Bolulu yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmalarımıza devam edeceğiz”

dedi.