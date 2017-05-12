Haber: Aysun Beykoz

Ataman, açıklamasında Yılmaz’ın sözlerinin tehdit edici olduğunu söyleyerek başladı. Sonrasında nefret söylemine sahip bir kişinin Bolu Belediyesi’nin başında olduğu ifadelerini kullanarak “Belediye başkanının 4 mayıs 2017 tarihinde tarihi Taşhan restorasyon gecikmesi ile ilgili mühendis ve mimarlar hakkında anlamsız bir şekilde ayrıştırıcı, ötekileştirici ve tehdit edici bir açıklaması olmuştur.

Bu tür faaliyetlerin meslek odaları ile birlik ve uyum içerisinde, toplumun ilgili tüm kesimleri ile paylaşılarak yapılması gerekirken, iktidar olmayı, her şeyi tek başına karara bağlanması olarak algılayan bir zihniyet ile karşı karşıya kalınmıştır. Ortak bir karar ile alınmayan bir projeyi yargıya taşıyan duyarlı arkadaşlarımızın Bolu da yaşamaması gerektiği, iş yapamaz duruma gelmelerinin istenmesi Bolu Belediye Başkanından duymak çok acıdır. Bu kadar ayrıştırıcı ve hedef gösterici bir nefret söylemine sahip bir kişi Bolu Belediyesinin başındadır. Yalnız kendisi gibi düşünen ve kendisine biat eden tek tip insanlardan oluşan bir toplum isteyen bakış sadece otokratik yönetimlerde görülmektedir.Çok hızlı olarak karar verilerek, kent paydaşları ve ilgili meslek kuruluşları ile projesi tartışılmadan, paylaşılmadan yapılan işlerin sonucunu hep birlikte üzülerek izlemekteyiz. Bundan sonra de aynı şekilde devreye giren projelerin de sonucu benzer şekilde sonuçlanacaktır” dedi.

PROJELER HAKKINDA AÇIKLAMA

Ataman, Bolu’da gerçekleşen ve gerçekleştirilmesi beklenen projeler hakkında bir açıklamada bulunarak “Bozulup yapılan veya önce yapılıp sonra yıkılan aşağıdaki bazı projelerin maliyetlerinin halkımızın cebinden çıkan vergiler ile yapıldığını açıklamaya gerek yoktur.2013 devreye alınan İzzet Baysal caddesinin durumu: Hiçbir alt yapı yenilenmesi yapılmadan, 10 cm demirli beton atılarak 2012 kışında yapılan yol 2014’te komple bozulmuş, plansız bir şekilde 2 yere yapılan süs havuzları hiç çalışmadan sökülmüş, 2 yıl sonra 200 metresi yine hiçbir altyapı çalışması yapılmadan demirli betonları sökülerek asfaltlanmış, geri kalan yolun ise bu ay her tarafı yarılarak boru hattı döşenmiştir. Geçen yıl asfaltlanan bölüme boru hattı döşenip döşenmeyeceği ise muammadır.Bolu ya Gölköy den gelen su hattı: Boru hattının kurallara uygun döşenmesinin kontrol edilmemesi sonucu yüksek basınçla defalarca patlama meydana gelmiş, aynı hattın paraleline çelik borudan yeni hat çekilmiştir. Sayın Başkanın eski hat için önerisi ise yedek hat olarak durmasıdır. Bu tür açıklamalar halkımızın aklı ile dalga geçmekten başka bir şey değildir. Dünyanın hiçbir yerinde aynı yere yedek hat çekilmemekte, sadece arızalarda hızla devreye girecek yedek pompa sistemi tasarlanmaktadır.Tünel ile Pazar yerinin – Belediye meydanına bağlanması: Pazar yerinden Belediye meydanına tünel açılması doğru bir projedir. Yaya ve araçlar için 2 adet de olabilir. Yalnız tünel adı altında çok büyük maliyetler ile 400 adetten fazla kazık çakılıp, binlerce ton hafriyat yaparak otopark yapımı sadece kaynaklarımızın gereksiz bir şekilde harcanmasından başka bir şey değildir. Yapılan kazık ve hafriyatın maliyeti, otopark inşaatının maliyetinden çok daha fazladır. Otoparkın çok daha düşük bir maliyet ile mevcut Pazar yerinin bulunduğu yere veya stadyumun bulunduğu yere yapılmasının herhangi bir sakıncasının mı olduğu, yoksa Sayın Başkanın özel bir isteğinin yerine getirilmek için mi bu masraflı projenin yapıldığı bilinmemektedir. Keza bu öneriler Bolu Belediyesinin 2008-2010 yılları arasında hazırlattığı ulaşım planında da yer almaktaydı. 2012 yılında büyük paralar harcanarak tadil edilen eski nikah salonunun 2 yıl sonra komple yıkılması. Halkımızın da yakından takip ettiği, planlama ve mühendislik çalışması yapılmadan şehir içi yolların rastgele kazılması. En bilinen ve çok para harcanan bu projeler eğer tartışılıp, ortak bir karar ile devreye alınsaydı, yapılan yenileme ve tamirat masrafları belediye bünyesinde kalarak tasarruf edilebilecekti. Bolu Belediyesinin bu tasarrufları ile Bolu halkının ödeyeceği su parasına yüksek zam yapılmaz veya bu yıl alınan kanalizasyon katkı payı alınmazdı. Kanalizasyon bedeli ile ilgili ise Belediyeden yapılan son açıklama şu şekilde: “Kanalizasyon bedelini biz istemiyoruz, yasa istiyor.” Bu tür açıklamalar Bolu halkının zekâsı ile dalga geçmektir. Tıpkı öğrenci psikolojisi ile yapılmış bir açıklama gibi : “İyi notu ben aldım, kötü notu öğretmen verdi’ “ ifadelerini kullandı.

Ataman, son olarak “TMMOB bünyesinde yer alan mühendis, mimar ve şehir planlamacıların bulunduğu meslek odalarının kuruluş amaçlarından birisi de konusu ile ilgili toplumu ilgilendiren konular ile ilgili, kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması konusunda öneriler getirerek yardımcı olmak, kültürel ve tarihi mirasları aslına uygun bir şekilde gelecek nesillere taşımak için gerekli faaliyetleri yapmaktır. TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu, yasa ve kurallar çerçevesinde yaşadığımız bölgelerde halkı bilgilendirmeye, uzmanlığımız konusunda öneri ve çözümlerde bulunmaya, bu konularda çalışmaya devam edecektir” diye söyledi.