TMO 15 Ağustos’a Kadar Bolu’da Arpa ve Buğday Alımı Yapacak!



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu'da çiftçilerin hasadını gerçekleştirdiği tonlarca buğday ve arpa, sabahın erken saatlerinde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satılmak üzere Karacağaç mevkiinde bulunan patates pazarına getirildi. ÇKS kaydı olan, bankada TMO ürün hesabı açtıran ve randevu alan çiftçilerin ürünlerinin ölçümleri yapılarak alımları gerçekleştiriliyor. Bolu için alımlar bugünden itibaren başlayıp randevu alınmak suretiyle 15 Ağustos tarihine kadar arpa ve buğday alımı devam edecek.

22 NOKTADA ALIM YAPIYORUZ

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Ankara Başmüdürü Mustafa Öztürk, 100 bin ton üzerinde alım beklediklerini ifade ederek, "Bolu'da buğday alımına ilk etapta Göynük’te başladık. Şimdi de merkezde alıyoruz. Üreticilerimize, ülkemize hayırlı olması dileğiyle bugün işimize başladık. İnşallah güzel bir alım sezonu geçireceğimizi düşünüyorum. Bolu ne getirirse alacağız. Hedefimiz bu. Daha önceki senelerde burada yoğun bir alım olmuyordu. Zaten daha önceki senelerde üretim de çok fazla değildi. Şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi her yerde azami derecede alım yapıyor. Ankara bölge olarak 22 noktada alım yapıyoruz. Vatandaş çok memnun. Üreticimiz gittiğimiz her yerde fiyatları olumlu karşılıyor. Fiyatlar buğdayda ton başına bin lira primle 7 bin 450 lira, arpada 500 lira primle 6 bin 200 lira. Bu sene 100 bin tonun üzerinde alım bekliyoruz" dedi.

Üreticilerin yoğun talebi olduğunu kaydeden Öztürk, "Randevularımız 3 gün hemen doldu. Bolu'daki üreticilerimiz de ürünlerini TMO'ya vermekten yana. İnşallah daha da artarak burayı dolduracağımızı düşünüyorum. Buradan 2-3 bin ton civarında alım bekliyoruz" diye konuştu.

ÜRETİCİNİN MALINI BEDAVA ALMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan ise diğer alıcıların fiyat kırdığını belirterek, "Bolu’da diğer buğday alıcıları çiftçimizin yanında olmuyorlar. Fiyatları kırıyorlar. Üreticinin malını bedava almaya çalışıyorlar. O yüzden Toprak Mahsulleri Ofisi geldi. Devletimizden Allah razı olsun. Çiftçimizin ürününü almaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.