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04 Ağustos 2017 Cuma
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    • TOBB AKGK Başkanı Aytar, BTSO’yu ziyaret etti

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Avrupa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mülkiye Aytar, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’na bir ziyarette bulunarak Başkan Türker Ateş ve Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

    04 Ağustos 2017 Cuma 08:25
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    TOBB AKGK Başkanı Aytar, BTSO’yu ziyaret etti

    Haber: BMA

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Avrupa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mülkiye Aytar’ın Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’na gerçekleştirdiği ziyarete TSO Başkanı Türker Ateş, Başkan Yardımcısı Lebibe Özçağlar ve Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tolga Kaya ile birlikte ev sahipliği yaptı.

    “Kadın Girişimcilerimiz Avrupa’da, Hatta Dünyada Yer Almalı”

    Gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş bir konuşma yaptı ve TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mülkiye Aytar’ı Bolu’da ve TSO’da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Ateş, sözlerine şöyle devam etti: “Kendileri bugün burada kadın Girişimcilerimizle sohbet edecekler; hem de Avrupa’daki durumu anlatacaklar. Kendisi çok çalışkan, değer verdiğimiz bir arkadaşımızdır. Eurochambres’ta da birlikte görev yaptık. Öncelikle, biliyorsunuz iş dünyasının beklentileri var. Ekonominin iyi gitmesi, kalkınması için sadece erkek istihdamıyla bu gerçekleşmiyor. Kadın girişimcilerimizin bu süreçte büyük rol almaları gerekiyor. Türkiye hala istenen ölçüde değil. Bunu geliştirmek, büyütmek için TOBB nezdinde Kadın Girişimciler Kurulu kuruldu. Bunun Avrupa ayağı da büyük bir ayak. Kendilerinin Avrupa’da ve daha doğrusu dünyada yer almasını istiyoruz. Perspektiflerini büyüterek vizyoner çalışmalarını ülkemize de yansıtmalarını istiyoruz. Kendilerine tekrar hoşgeldiniz diyorum. Kendilerini ağırlamaktan son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Her zaman yanındayız. Başarılar diliyoruz.”

    “% 49’luk Nüfusu Kalkındıramazsak Ekonomi Yükselemez”

    Türker Ateş’ten sonra bir konuşma yapan TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mülkiye Aytar, TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Kurulu’nun kuruluş sebebinden bahsederek şunları söyledi: “TOBB’nin Avrupa Kadın Girişimciler Kurulu iki yıldan beri kurulan bir kuruluş. Neden bunu kurduk? Türkiye % 51 erkek, % 49 kadın nüfusuna sahip. Bu çok büyük bir nüfus. Biz % 49’luk bu nüfusu kalkındıramazsak, hiçbir zaman o ülkenin ekonomisinin yükseleceğine inanmıyoruz. TOBB’de Rifat Başkanımızın başlatmış olduğu kadın girişimcilerimizin Avrupa ayağını kurduk. Amacımız Avrupa’daki kadın girişimcilerimizin sizler gibi Türk kadın girişimcilerimiz ile tanışması ve bir köprü oluşturmak. O köprü nezdinde yeni iş olanaklarını kurmak. Bunun dışında, Avrupa’da şuanda İslamofobi diye bir şey oluşmuş durumda. Biz bunu yıkarak modern Türk kadın girişimcilerinin neler yapabileceği göstermek istiyoruz. Çok fazla Türk kadın girişimcimiz var. Biliyorsunuz şuanda AB ile problemli bir dönem yaşıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye’nin AB ile bir gümrük anlaşması var. Bu da bizim ülke ekonomimizin % 50’si demek; Avrupa ile yaptığımız gümrük işbirliğinde. Umarım biz de kadın olarak bu perspektifte küçük de olsa bir yere sahip oluruz ve Avrupa Birliği içinde gücümüzü biraz daha artırarak onların bizsiz yapamayacağına katkı sağlamış oluruz. Bu anlamda evet hepimize çok iş düşüyor.”

    “Avrupa Kadın Girişimciler Kurulu Bir Ticaret Köprüsü Gibi Çalışacak”

    Avrupa’daki kadın girişimcilerin durumu ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine Aytar, “Türk insanı bulunduğu ülkelerde çok güçlü ve o ülkelerin ekonomilerine destek sağlayan insanlar. Avrupa ülkelerinde büyük işadamlarımız ve iş kadınlarımız var. Bu köprüyü biz Türk iş kadınlarıyla birleştirebilirsek, sonrasında da yabancı iş kadınlarıyla, buna dikey ve yatay geçiş dediğimiz proje ile başlıyoruz. Dikey projede Avrupa’daki Türk iş kadınını buradaki Türk iş kadını ile birleştirmeyi amaçlıyoruz. Yatay projede de yabancı iş kadınını Avrupa’daki ve buradaki Türk iş kadınları ile birleştirmeyi amaçlıyoruz. Umarım kısa sürede bu projeyi hızlandırabiliriz. AB sürecindeki bir ülke için bayan girişimci sayısının artması % 49’un güçlenmesi demektir. Bu da ülke için büyük bir ekonomik refah demek. Bizim önemimiz aslında çok fazla. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na bu önemi görüp bu kuruluşu hayata geçirdiği için teşekkür ederim. Ayrıca tüm Oda başkanlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

    Avrupa Kadın Girişimciler Kurulu’nun bir ticaret köprüsü gibi çalışacağını ifade eden Aytar, “Yakında bir web sayfamız açılacak kadın girişimciler olarak. Biz bir köprü olup insanların birbirleriyle tanışmalarını sağlayacağız. Biz ticaret köprüsüyüz. Avrupa’daki bir bayan Türkiye’de iş yapmak istediği zaman direk olarak nereye başvuracağını bilecek. Aynı branştaki insanlar birbirlerini daha kolay bulabilecek” dedi.

    “Diasporamızı Kadın Gücü Olarak Büyütelim”

    Avrupa’da son dönemde “İslamofobi” geliştiğinden söz eden Aytar ayrıca, “Bulunduğumuz ülkelerde Türk insanı olarak güçlü olduğumuz ve kenetlendiğimiz sürece bulunduğumuz ülkede ses getirebileceğimize inanıyorum. Örneğin Almanya’da binlerce Türk yaşıyor. Ticari anlamda kötü şeyler yaşıyoruz ama yine de Türkiye’nin gücünü kimse inkar edemez. Oradaki ekonomik gücü çekerseniz Almanya’nın ekonomisinde deprem olur. Hollanda da ekonomi olarak büyük iş yaptığımız ülkeler arasında. Biz ne kadar güçlenirsek, o kadar iyi olur, Avrupa Birliği’ne girme aşamasında, sözleşmeler aşamasında, gümrük aşamasında. Her aşamada güçlü olmamız, bunun için de birlikte çalışmamız gerekiyor. Birlikte çalışmamız için de bundan 5-6 sene önce Cumhurbaşkanımız Erdoğan “Diasporayı kuralım” dedi. Bugün o diaspora halen var ve biz de bunu kadın gücü olarak büyütelim. Biz de oralarda daha fazla olalım, daha büyük olalım. Amacımız güçlü bir ülke olmada bizim de payımız olsun. Bunun için çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Basın oturumunun ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Avrupa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mülkiye Aytar ve Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri bir toplantı yaparak birlikte yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Odalar, Borsalar, Birliği, Avrupa

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