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24 Eylül 2018 Pazartesi
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    • TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu oda başkanlarıyla bir araya geldi

    TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Marmara ve Batı Karadeniz Bölge illeri Oda Başkanları İstişare Toplantısına katıldı.

    24 Eylül 2018 Pazartesi 16:15
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    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu oda başkanlarıyla bir araya geldi

    Haber: BMA

    Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya; Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, Meclis Başkanı Halit Ergül, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Yalova TSO Başkanı Tahsin Becan, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, Akçakoca TSO Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Devrek TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, Gerede TSO Başkanı Ersin Kaşka, Kdz.Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar, Bolu TSO Yönetim Kurulu üyeleri ile Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu başkanları katıldı.

    Açılış konuşmasını yapan evsahibi Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Bolu’da ve TSO’da konuk etmekten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Hisarcıklıoğlu’na ve toplantıya katılım gösteren tüm bölge oda başkanlarına teşekkür etti.

    Toplantıda ekonomik gelişmeler ile ilgili karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu, ayrıca TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda başkanlarının sorun ve taleplerini dinledi

    Anahtar Kelimeler: TOBB, Başkanı, M., Rifat, Hisarcıklıoğlu

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