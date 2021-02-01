TOBB Başkanıyla görüştüler

Haber: Aysun Beykoz

Pandemi dönemi ile birlikte Bölge ekonomisi hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na bilgilendirmede bulunan Başkan Özcan;

“Pandemi dönemi ile birlikte Bankaların işletmelerimize daha fazla destek vermesi önemli bir konudur. Özellikle finansal kaynağa daha çok ihtiyaç duyan işletmelerimize kaynak yaratılması, onların kredilerinin onaylanması bu dönemde firmalarımızın ayakta kalması için gereklidir. Yine bankaların kredi faizleri konusunda da daha uygun oranlarda üyelerimize destek olmaya devam etmelerini ve işlem komisyonlarının minimize edilmesini bekliyoruz. Devletimiz tarafından sağlanan desteklerde gerçek kişi ve tüzel kişi ayrımı yapılmaksızın kira ve gelir kaybı desteğinin kapalı olan tüm işletmelere uygulanması gerekmektedir. Bu desteklerin sektörel olarak yapılması ekonomik sıkıntıyı daha çok yaşayan üyelerimizi rahatlatacak olup, desteklerin daha efektif kullanılmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra peşin vergi uygulaması artık kaldırılmalıdır. İstihdam üzerindeki mali ve mevzuat yükleri azaltılmalıdır, iş davalarında taraflara eşit muamele edilmelidir, davaların % 99,2 si çalışan lehine sonuçlanmaktadır. Üyelerimiz bu alanda düzenleme yapılmasını talep etmektedirler, E-haciz uygulamasında da tüm banka hesaplarına gelen haciz yöntemi yanlış olup, borç kadar olan rakama uygulama yapılmalıdır” diyerek görüşlerini iletti.

Hisarcıklıoğlu’na ilimizle ilgili çok önemli bir projeyi de aktardığı belirtilen Başkan Tanju Özcan’ın proje için ne cevap aldığı ise merak konusu oldu.