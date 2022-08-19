TOBB, il bazında kurulan ve kapanan şirketler verilerini yayınladı

Haber: Süleyman Kurt

TOBB verilerine göre, Bolu’da, 2021 Temmuz ayında kurulan şirket sayısı 14’ken, bu sayı 2022 Temmuz ayında 8’e geriledi. Yine 2021 yılının temmuz ayında kapanan şirket sayısı 1’ken 2022 Temmuz’da 3 şirketin kapatıldığı yayınlandı.

Ocak-Temmuz ayı aralığında ise, toplamda Bolu’da kurulan şirket sayısı 2021’nin aynı dönemine göre, artarak 110 oldu. 2022 yılının ilk yedi ayında kapanan şirket sayısı ise 16 olarak açıklandı.

Türkiye’de ise, toplamda 8 bin 346 şirket kurulurken, bin 586 şirket kapatıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan, 2022 yılı temmuz ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerine göre ise, 2022’nin ilk 7 ayında, 2021’in ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,5 artmış oldu. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,1 azaldı.