Haber: Esra Öztürk

Hisarcıklıoğlu, ATO 28. Dönem Meclis Üyeleri'nin katılımıyla, Bolu Koru Otel'de gerçekleştirilen, Ekonomik İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada, gelecek dönemde artık ülkelerin değil şehirlerin birbirleriyle yarışacağını ifade ederek, şu anda dünyada konuşulan konunun marka şehirler olduğunu söyledi. Yatırımcılar olmadan bir ülkenin zenginleşmesinin mümkün olmadığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bu nedenle yatırımcının her zaman tepemizin üstünde olması lazım." diye konuştu.

Ekonomide parası olan ülkelerin kuralları belirlediğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, bu anlamda Türk yatırımcılarının da zengin olmasının ve ülkeyi zenginleştirmelerinin önemine dikkati çekti. Hisarcıklıoğlu, iş hayatındaki deneyimlerini de paylaştığı konuşmasında firmaların gelirlerinin giderlerinden fazla olması gerektiğini söyledi. Dürüst davranmanın, başarılı olmanın şartları arasında yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Dürüstlükten vazgeçtiğin zaman golü yiyorsun" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da bankacılık sektörüne ilişkin bazı verileri aktardığı konuşmasında sorunlu kredilere değindi. Ülkedeki bireylerin ve firmaların sorumluluklarını yerine getirme konusunda hassas davrandıklarını kaydeden Aydın, "En fazla geri dönmeme KOBİ'de gözüküyor ki makuldur. Bu kadar sıkıntının olduğu bir ülkede orta ölçekli firmaların daha çok risk aldıklarını görüyoruz" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da 2019 sonu itibarıyla Ankara'dan doğrudan ulaşılan destinasyon sayısını 20'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bu yıl, THY olarak rekorlar kırmaya devam ettiklerini anlatan Aycı, yılsonu için 74 milyon olarak belirledikleri yolcu taşıma hedeflerini 75 milyon olarak revize ettiklerini bildirdi. Aycı, 29 Ekim'de İstanbul 3. Havalimanına taşınacaklarını hatırlatarak, bunun dünya sivil havacılık tarihindeki en büyük taşınma operasyonu olacağına dikkati çekti. THY'nin son 16 yıldır çok büyük bir büyüme ivmesi yakaladığını kaydeden Aycı, 450 uçakla yılda 120 milyon yolcu taşıma hedefleri olduğunu söyledi. Aycı, Türkiye'den 5 saatlik uçuş mesafesinde 66 ülkeye uçulabildiğinin altını çizerek, iş adamlarına şu sözlerle hitap etti:

"Bu, Allah'ın bize bir lütfu. Ülkemizin bulunduğu jeostratejik, jeopolitik konumun ne olduğunu bize bir kere daha anlatıyor. Böyle bir ülkeye döviz spekülasyonu yapmak için saldırılmaz da ne yapılır? Böyle bir ülke mega projelerle ilerliyorsa, tam bağımsızlık tam istiklal yolunda ilerliyorsa böyle bir ülkeye ne yapılmaz? IMF prangası artık yok. O pranga da yoksa, başta prangalar da yoksa yenilerini bağlamak için üzerimize yeni halatlar atacaklar. Bunları birlikte aşacağımıza inanıyorum. Dirayetli, basiretli, metanetli duruşuyla ülkemizin değerli tüccarlarının gayretleriyle ve THY'nin yollarınızı açmak, zoru kolay eylemekle ilgili iş ortaklığı sayesinde nice başarıları beraberce yakalayacağız."