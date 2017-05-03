Basın bülteni

Ziyarette TOBB Odalar ve Borsalar Daire Başkanlığı görevine atanan Hasan Erbay’a yeni görevinde başarılar dileyen TSO Başkanı Türker Ateş, Rifat Hisarcıklıoğlu liderliğindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Bolu TSO arasındaki iletişim grafiğinin her dönemde yüksek olduğunu kaydetti. Ateş, “Bolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak TOBB nezdinde akredite odalardan birisiyiz. Ayrıca tarihinde ilk kez TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi’nde görev alan bir odayız. Dolayısıyla TOBB ile birçok başlıkta verimli bir işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanımızın önderliğindeki Birliğimizin kapıları her zaman bizlere açık vaziyette. Kendisi de İlimizi çok seviyor. Bizlerin çalışmalarını, İlimizin ve üyelerimizin sorun ve taleplerini titizlikle takip ediyor. TOBB’nin İlimizde ismini kalıcı hale getiren okulumuz da faaliyete geçti. İnşallah kısa bir süre içinde Rifat Başkanımızın da bizzat iştirakiyle resmi açılışını da gerçekleştireceğiz. Bundan sonra da sizlerin de katkılarıyla bu verimli işbirliğimiz artarak devam edecek.” dedi.

Yaklaşık iki saat süren ziyarette TOBB ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın gündemi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.