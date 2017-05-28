Haber: BMA

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. tarafından mesleki eğitime destek programı kapsamında, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu Otomotiv Programı öğrencilerine uygulamalı derslerinde yararlanmaları amacıyla tam donanımlı son model otomobil hibe edildi.

Aracın teslimi için Gerede MYO’da düzenlenen törene, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Ayaz ve Prof. Dr. Hamit Coşkun, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, TOFAŞ’ın üst düzey yöneticileri, akademik ve idari personel, il ve ilçe protokol üyeleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Gerede MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bahattin Öztoprak, 1993-1994 eğitim öğretim yılında açılan Gerede MYO’nun bugüne kadar toplam 4 bin 563 mezun vererek iş piyasasına yetişmiş ara eleman kazandırdığını vurguladı. Otomotiv Programı’nın öğrencilerin en çok rağbet ettikleri programlardan biri olduğunun altını çizen Öztoprak, TOFAŞ’ın hayata geçirdiği mesleki eğitime destek programı kapsamında Otomotiv Programı’na hibe edilen otomobilin öğrenciler adına kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Araç öğrencilerimizin hizmetine sunularak öğrencilerin aracın üzerinde her türlü teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürme imkanı bulması sağlanacaktır. Dolayısıyla öğrencilerimiz ileri teknolojiyi bu araç sayesinde daha da iyi tanımış olacaklar ve alanlarında daha iyi yetişeceklerdir.“ diye konuştu.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise, sanayi-üniversite iş birliğinin güzel bir örneğinin yaşandığını ifade ederek, “Bu, ülkemizin değişimi, dönüşümü ve yeni meslek alanlarında gençlerimizin eğitimine yüzde 100 katkı sağlanması demek, ülkemizin daha iyi noktalara gelmesi demek. Ben inanıyorum ki öğrencilerimiz bu destekle beraber mesleklerini okullarında en iyi şekilde öğrenecekler ve inşallah mezun olduklarında en az yarısı TOFAŞ’ta istihdam olanağı bulacak” dedi.

“TOFAŞ, Öğrencilerimize Önemli Bir İmkân Sundu”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz ise, ön lisans eğitiminin önemine dikkat çekerek, “Ülkemizin ve özellikle sanayi sektörünün ara elemana ihtiyacı var. Bu elemanlarda ön lisans eğitimi yapılan meslek yüksekokullarından mezun oluyorlar. Mesleki eğitimde ise uygulama çok önemli. Yüzde 80 uygulama, yüzde 20 civarında teorik eğitim olması gerekiyor. Öğrenciler ne kadar çok uygulama yaparlarsa o kadar iyi yetişmiş oluyorlar, kendilerine olan özgüvenleri artıyor ve piyasada çok daha rahat iş bulabiliyorlar. TOFAŞ’ta bizim öğrencilerimize böyle bir imkân sundu. Bugün burada teslim alacağımız araç, bizler için önemli ve anlamlı” şeklinde konuştu.

“Her Yıl Staj ve İstihdam İmkânı Sağlıyoruz”

TOFAŞ Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar ise 11 bin çalışanı olan ve adında Türk Otomotiv yazan bir kuruluş adına ülkemiz için üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını belirterek, “11 bin kişi bu araçtan her 48 saniyede 1 adet üretiyor. Yıllık toplamı 384 bin adet otomobil yapar. Bu otomobillerin 276 binini 60’tan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. 11 bin kişi bu otomobili yola indirip Türkiye’ye döviz getirdiğimiz zaman çok mutlu oluyoruz. Geçen yılki istihdam sayımız 3 bin 600 kişi. Her yıl staj ve istihdam imkanı sağlıyoruz. Buradan öğrencilerimize seslenmek istiyorum: Lütfen gelin sizler de bizlere katılın. Bu otomobil de hiçbir eksiği olmayan, eğitim amaçlı bir otomobil. Öğrencilerimiz söksün, parçalasın, bir araya getirsin, uygulayarak öğrensinler” ifadelerini kullandı.

Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal ise Gerede Meslek Yüksekokulu’nun her yıl ciddi sayıda mezun vererek ara eleman ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlendiğinin altını çizerek, “Gençlerimizi her şeyden önce katma değeri yüksek alanlara yönlendirmek gerekiyor. Otomobil teknolojisi de bu mânâda katma değeri yüksek olan bir teknoloji. TOFAŞ yetkililerinin böyle bir aracı hibe ederek yüksekokulumuza yapmış oldukları bu güzel katkıdan dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından TOFAŞ Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, TOFAŞ Bölge Müdürü Hamdi Açıkbaş adına Erhan Kuşatman’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamit Coşkun ve Simge Otomotiv Genel Müdürü Şemsi Durdu adına Nuray Ergun’a Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi. Plaket töreninden sonra Fiat Egea marka otomobil üniversitemize teslim edildi. Tören sonunda protokol üyeleri Otomotiv Programı 2’nci sınıf öğrencilerinin kendi imkanlarıyla ürettikleri 2 otomobili test ettiler.