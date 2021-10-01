Tohum fiyatlarında ciddi artış

Haber: C. Kutay Aykan
Bolu Ziraat Odası geçtiğimiz günlerde 2021 yılı buğday ve arpa tohumu fiyatlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre en belirgin artış ADAGİO marka tohumda gözlendi. Adagio buğday tohumu 2020 yılına ait verilerde 25 kilosu 75 liradan satışa sunuldu. Bu yıl ise 25 kg adagio marka buğday tohumunun liste fiyatı 120 lira olarak açıklandı.
Yayımlanan verilere göre arpa ve buğday tohum fiyatları şu şekilde açıklandı;
Buğday Tohum Fiyatları:
Sarı Mustafa, 50 kg, 250 lira
Adagio, 25 kg, 120 lira
Hamza, 40 kg, 198 lira
Arpa Tohumu Fiyatları:
Clarica (2 sıralı arpa) 25 kg, 120 lira
Cervoise( sıralı arpa) 25 kg, 120 lira.