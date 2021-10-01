Tohum fiyatlarında ciddi artış

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Ziraat Odası geçtiğimiz günlerde 2021 yılı buğday ve arpa tohumu fiyatlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre en belirgin artış ADAGİO marka tohumda gözlendi. Adagio buğday tohumu 2020 yılına ait verilerde 25 kilosu 75 liradan satışa sunuldu. Bu yıl ise 25 kg adagio marka buğday tohumunun liste fiyatı 120 lira olarak açıklandı.

Yayımlanan verilere göre arpa ve buğday tohum fiyatları şu şekilde açıklandı;

Buğday Tohum Fiyatları:

Sarı Mustafa, 50 kg, 250 lira

Adagio, 25 kg, 120 lira

Hamza, 40 kg, 198 lira

Arpa Tohumu Fiyatları:

Clarica (2 sıralı arpa) 25 kg, 120 lira

Cervoise( sıralı arpa) 25 kg, 120 lira.