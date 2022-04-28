Tohumlar bereketli ellerde toprakla buluşuyor



Haber: Uğur Balaban

Karamanlar köyünde 19 dekar alanda gerçekleşen ekim işlemine katılan İl Müdür Yardımcısı Hasan Taş ve teknik personel incelemelerde bulunurken ekim aralığı, kullanılan gübre miktarı vb. konularda üreticimize bilgiler aktardı.

“ÇİFTÇİLERİMİZİN BEREKETLİ ELLERİNDE TOPRAKLA BULUŞMAYA BAŞLADI”

Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri; “Bakanlığımızın Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi ve aynı zamanda stratejik öneme haiz tarım ürünlerinin ekiliş alanlarını arttırmak adına üreticilerimizle birlik içerisinde çalışmalarını sürdürmekte, bu kapsamda da üreticilerimize tohum desteği sağlamaktadır. Hava koşullarının uygun seyretmesi çiftçilerimizin seri bir şekilde hareket ederek toprakları işleme ve ekim faaliyetlerini yapmalarına olanak sağlamıştır. Bu vesile ile geçtiğimiz hafta dağıtımını yapmış olduğumuz yağlık Ayçiçek tohumlarımız da çiftçilerimizin bereketli ellerinde toprakla buluşmaya başladı.”

“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEKTİR”

“Üreticimiz parselinde toprak numunesi testlerini de yaptırmış olup gübre kullanımını da buna göre revize etmiştir. Her zaman dediğimiz gibi teşhis konulmadan ilaç kullanmak gerek sağlığımız gerekse de cebimize zarar vermektedir. Üreticilerimiz toprak numunesi testlerini yaptırarak en azından tarlasındaki güncel durum hakkında bilgi sahibi olabilir.Ekilen tohumlarımızın gelişim ve hasat dönemlerinde de üreticilerimizle koordineli hareket ederek tohumlarımızdan gerek üreticilerimizin gerekse de ülkemizin kazanması temel amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir. Üreticimizin ektiği tohum hasatta dane dane dolsun, kazancı bereketli olsun.Başta durmaksızın emek verip üreten üretmeye devam eden değerli Bolu çiftçilerimiz olmak üzere emeği geçenlere şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum” dedi.