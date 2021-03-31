Tohumları drone ile ektiler

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Göynük ilçesinde, ormanların gençleştirilmesi için hazırlanan karaçam tohumları, dik ve ulaşımın zor olduğu alanlarda drone kullanılarak toprakla buluşturuldu. Göynük Orman İşletme Müdürlüğünce ormanlarda yapılan incelemenin ardından, gençleştirmeye ihtiyaç duyulan yaklaşık 20 hektarlık alana tohum ekilmesine karar verildi. Belirlenen alanın bir kısmı orman işçileri tarafından tohumla buluşturulurken, daha dik ve ulaşımın zor olduğu alanlarda drone kullanılması kararlaştırıldı.

İlimizde daha önceden drone ile bahçe ilaçlaması yapan Murat Çalışır'dan destek alan ekipler, yaklaşık 80 kilogram karaçam tohumunu toprakla buluşturdu.

"20 YIL SONRA DAHA SIK KARAÇAM ORMANI GÖRECEĞİZ"

Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan, daha yeşil bir Göynük için çalışmaya devam ettiklerini, kozalaklardan çıkarılan karaçam tohumlarını ekime hazır hale getirdiklerini söyledi. Drone ile tohum ekim işini başarmaları ve bundan verim elde etmeleri halinde işlerinin daha da kolaylaşacağını dile getiren Özcan, “Tohumların arasına kuşların yemesi için yem bırakıldı. Bu sayede tohumların çimlenme oranını artırdık. 20 yıl sonra Göynük'ün çevresinde yeşil karaçam ormanlarının daha sık olduğunu göreceğiz” diye konuştu.

Özcan, Göynük ormanlarından elde ettikleri kozalaklardan 2 ton civarında karaçam tohumu üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 13:54