TOKİ başvuruları başlıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bolu Merkez Karaköy 1. Etap konut projelerinin başvurusu yarın başlıyor. Bu proje kapsamında 500 konut ev sahiplerini bulacak. 3+1 konutların yer aldığı proje için başvurular Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Projede yer alan bir ev açık arttırma usulü ile satılacak. Yüzde 10 peşinat ile ev sahibi olma imkânı tanıyan projede ki konut fiyatı 267 bin 132 TL olacak. Proje için ödenecek taksit tutarları bin 335 TL ile 2 bin 504 TL arasında değişiklik gösteriyor.96-108-120 ve 180 ay vade imkânı sunulan TOKİ Bolu Merkez Karaköy 1. Etap projesindeki konutlar için ödenecek en düşük peşinat bedeli 26 bin 713 TL, en yüksek peşinat bedeli 66 bin 783 TL olarak belirlendi. Başvuruların son günü ise 31 Aralık 2020 olacak.