TOKİ Bolu’ya 206 yeni konut yapacak!

Haber: Ceylan Beykoz

TOKİ, 2023 yılına kadar ülke genelinde 1 milyon 200 bin yeni konut yapma projesini yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamdaki yeni gelişmelerden biri de henüz yeni açıklanmış olan illerdeki projeler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 18 farklı şehirde konutlar inşa edecek.

Yeni konut üretim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 18 şehirdeki projeleri için düğmeye bastı. Dar gelirlilerin ev sahibi olacağı yeni projeler kapsamında toplamda 8 bin 859 konut inşa edilecek.

İŞTE İL İL KONUT LİSTESİ;

1. Ankara

TOKİ başkent Ankara Çubuk projesinin ihalesi 26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Proje kapsamında toplam 503 yeni konut inşa edilecek.

2.Erzurum

Erzurum Aziziye TOKİ projesinin ihalesi 22 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak. Proje kapsamında 386 konut yer alacak.

3. Bolu

TOKİ Bolu projesinin ihalesi 27 Haziran'da yapılacak. Projede 206 yeni konut yer alacak.

4. Bursa

TOKİ Bursa Kestel projesinin ihalesi 1 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Projeyle birlikte Kestel'e 251 konut yapılacak.

5. Bayburt

TOKİ Bayburt Merkez'de inşa edeceği toplamda 327 konutluk yeni projesinin ihalesini 4 Temmuz'da gerçekleştirecek.

6. Kırklareli

Kırklareli Merkez TOKİ projesinin ihalesi 7 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak. Projeyle beraber toplam 380 yeni konut inşa edilecek.

7. Antalya

TOKİ tatilcilerin gözde illeri arasında yer alan Antalya'da 2 yeni proje inşa edecek. Söz konusu projeler Alanya ve Akseki'de yükselecek. TOKİ Alanya projesinin ihalesi 8 Temmuz'da yapılacak. Projede 250 yeni konut yer alacak. TOKİ Akseki projesinin ihalesi 25 Temmuz'da yapılacak. Projede 126 konut yer alacak.

8. İstanbul

TOKİ, İstanbulluların beklediği projelerle İstanbul'da 1000'e yakın konut inşa edecek. TOKİ Ataşehir 2. Etap projesinin ihalesi 18 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Projeyle birlikte 718 konut inşa edilecek. TOKİ İstanbul Ataşehir 3. Etap projesiyle de toplamda 211 konut inşa edilecek. Projenin ihalesi 20 Temmuz tarihinde yapılacak.

9. Şanlıurfa

TOKİ, Şanlıurfa projesi dahilinde 246 yeni konut inşa edecek. Söz konusu projenin ihalesi 18 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

10. Aydın

TOKİ Aydın projesi kapsamında 393 yeni konut hayata geçirecek. Aydın Söke'de yükselecek olan projenin ihalesi 19 Temmuz tarihinde yapılacak.

11. Muğla

Merakla beklenen TOKİ Muğla Köyceğiz projesinin ihalesi 20 Temmuz tarihinde yapılacak. Projede toplam 574 yeni konut ye alacak.

12. TOKİ Zonguldak

TOKİ yeni projeleri kapsamında Zonguldak Merkez'de de 183 konutluk yeni proje inşa ediyor. Merakla beklenen projenin ihalesi 21 Temmuz tarihinde saat 14:00'te yapılacak.

13. Trabzon

Merakla beklenen Trabzon Ortahisar TOKİ projesiyle 411 yeni konut inşa edilecek. Söz konusu proje 21 Temmuz'da ihaleye çıkıyor.

14. Bayburt

TOKİ Bayburt Merkez projesiyle 367 yeni konut hayata geçiriliyor. Projenin ihalesi 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

15. Gaziantep

TOKİ dört gözle beklenen Gaziantep projeleri için de ihale tarihlerini de geçtiğimiz günlerde açıkladı. TOKİ Gaziantep'te 4 yeni projeyle birlikte 2 bin 429 yeni konut inşa edilecek. Şehitkamil 7. Etap 1. Kısım 1. Bölge 541 Konut projesi 25 Temmuz tarihinde, Şehitkamil 7. Etap 1. Kısım 2. Bölge 587 Konut projesi 26 Temmuz tarihinde, Şehitkamil 7.Etap 2.Kısım 1.Bölge 675 Konut projesi 27 Temmuz tarihinde, Şehitkamil 7.Etap 2.Kısım 2.Bölge 626 konut projesi 28 Temmuz tarihinde ihaleye çıkacak.

16. Tekirdağ

Tekirdağ Çorlu TOKİ projesiyle Çorlu'ya toplam 400 adet konut yapılacak. Proje 26 Temmuz'da ihaleye çıkacak.

17.Konya

TOKİ Konya'da 2 yeni proje inşa edecek. 206 konutluk TOKİ Kadınhanı projesinin ihalesi 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. 188 konutluk Taşkent projesinin ihalesi ise 29 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

18. Yozgat

TOKİ Yozgat Şefaatli projesi kapsamında 104 yeni konut yapacak. Söz konusu proje 29 Temmuz tarihinde ihaleye çıkacak.