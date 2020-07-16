TOKİ kura sonuçları belli oldu

Haber: Volkan Yılmaz

Toplu Konut İdaresi tarafından ülke genelinde vatandaşlara yönelik yapılacak olan 100 bin yeni sosyal konut için başvuru süreci geçtiğimiz aylarda tamamlanmış, projelerin kura çekim tarih, yer ve saatleri de belirlenmişti. Bolu’da yapılması planlanan konutların kura çekimi ise 8 Haziran’da yapılacaktı. Koronavirüs nedeniyle ertelenen kura çekimi 16 Temmuz’da(bugün) gerçekleştirildi.

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun Bolu Merkez’e 300 konutun; 210’u 2+1, 90’ı 3+1 olarak inşa edilecek olan TOKİ’ler için başvurular 16 Aralık 2019 – 15 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılmış ve 300 konut için 7 bin 462 kişi başvuruda bulunmuştu. Yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olacak olan kişiler konut bedelinin yüzde 10’unu peşin ödeyecek. Kura çekimlerinin ardından kısa süre içerisinde çalışmalarına başlanılacak konutların yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanacağı öğrenildi. 2 + 1 konutlar için 894 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade, 3 + 1 konutlar için ise 1022 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade uygulanacak.

İşte ev sahibi olanlar;

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 14:50