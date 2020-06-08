TOKİ kuraları ertelendi

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu'da, binlerce vatandaşın merakla beklediği TOKİ kuralarının çekileceği tarih koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi. Özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasında büyük pay sahibi olan TOKİ'nin Bolu'ya yapacağı 300 konut için binlerce kişi başvuruda bulundu. Geçtiğimiz aylarda kura çekilişinin 8 Haziran’da yapılacağı belirtilirken dün yapılan açıklamaya göre kura çekimi Temmuz ayına ertelendi. 16 Temmuz 2020 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirilecek kura çekilişi öncesi Bolu’da yapılacak ve 210 adet 2+1, 90 adet de 3+1 olarak toplamda 300 konut için yaklaşık 8 bin başvuru yapıldı. Bu başvuruların yaklaşık 7 bin 500’ü kabul edilirken geriye kalan 500 kişinin başvurusu ise kabul edilmedi.