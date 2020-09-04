TOKİ kurası 7 Eylül’de çekilecek

Haber: BMA

TOKİ ve Mengen Belediye Başkanlığı işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen, Bolu Mengen Beşler Mahallesi 3. Etap TOKİ Projesinde; B1 tipi (2+1) 156 adet, C1 tipi (3+1) 96 adet olmak üzere toplam 252 konut için "Konut Belirleme Kurası" 7 Eylül Pazartesi günü, TOKİ Bilkent Plaza A3 Blok 61 Nolu Ofiste saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Corona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde Noter huzurunda canlı olarak gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası "SEYİRCİSİZ" olarak çekilecek. Hak sahipleri kura çekilişini “//emlakyonetim.com.tr/canliyayin/” adresinden ve Mengen Belediyesi resmi facebook hesabından canlı izleyebilecek.

Proje kapsamınsa yer alan 252 adet konutun şerefiyeli satış fiyatlarına ve hak sahipliği listelerine Mengen belediyesi resmi internet sitesi mengen.bel.tr adresindeki duyurudan ulaşılabilecek.