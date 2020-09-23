TOKİ kurası Cuma günü çekiliyor

Haber: BMA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından ilimiz Seben ilçesine yapılan 2. Etap TOKİ konutları için kura 25 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek. 266 konutluk projenin hak sahiplerine müjdeyi veren Belediye Başkanı Fatih Kavak, “2.Etap 266 konut TOKİ hak sahipleri vatandaşlarımız için beklenen gün geldi. Hak sahiplerimiz için 25 Eylül 2020 Cuma günü saat:13.00 de Ankara Toplu Konut İdaresinde Noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Hak sahipleri kura çekimini //emlakyonetim.com.tr/canliyayin adresinden canlı olarak takip edebilecekler” dedi.