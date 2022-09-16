TOKİ, Sosyal Konut Projesinde bu 4 ilçe yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi” için başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında alınmaya başladı. Projeye başvuran Bolulu vatandaşlar, Bolu Merkez, Mengen, Dörtdivan, Yeniçağa ve Kıbrıscık’ta toplam 902 sosyal konuta sahip olmak için aday olacak. 30.550 kişinin yaşadığı 4 ilçemizde toplam 702 konut yapacağını açıklayan TOKİ kalan 75.000 kişinin yaşadığı diğer dört ilçemize hiç konut yapmaması akıllara planlamayı kim yaptı sorusunu getirdi.

4 İLÇENİN SUÇU NE?

İlimizin Gerede, Seben, Mudurnu ve Göynük ilçelerine ise yeni konut projesinde yer verilmedi. Daha önce bu dört ilçede TOKİ konut yapmış fakat yeteri kadar bina inşası gerçekleştirememişti. 220 bin nüfuslu Bolu Merkez’de 200, 14 bin nüfuslu Mengen’de 204, 6500 nüfuslu Dörtdivan’da 94, 6900 nüfuslu Yeniçağa’da 206 ve son olarak 3150 kişinin yaşadığı Kıbrıscık’da 198 konut sözü veren TOKİ ilimizin diğer ilçelerine konut yapılmayacağını duyurdu. 35 bin nüfuslu Gerede, 20 Bin nüfuslu Mudurnu, 5000 nüfuslu Seben İlçemize ve 15 bin kişinin yaşadığı Göynük ilçemize konut yapılmayacak.

KOMŞUDA DURUM NE?

TOKİ, 14 bin 679 vatandaşın yaşadığı Göynük’ün konut ihtiyacını karşılamazken Göynük ile neredeyse eşit nüfusa sahip Düzce’nin Cumayeri ilçesi için 176 konut yapmaya karar vermesi Göynüklü vatandaşları düşündürüyor. Öte yandan TOKİ’nin 15 bin 2 nüfuslu Düzce’nin Cumayeri ilçesi için 176 konut yapmaya karar verirken, 20 bin insanın ikamet ettiği Mudurnu İlçemize konut yapmaması akıllarda soru işaretleri bıraktı.