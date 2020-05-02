TOKİ'yi tarlaya çevirdiler

Haber: C. Kutay Aykan

Blokların arasında bulunan ve Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait olan araziyi, konutlarda yaşayan vatandaşlar ile site yöneticileri, tarla olarak kullanmaya başladı. Devletin arazisini bedava ve kaçak şekilde kullanılırken, kullanılmayan noktalarda da çöp biriktirilmeye başlandı. Vatandaşların iddiasına göre, site yöneticileri de bu işin içine dahil oldu. Vatandaşların şikayetlerini dikkate almayan site yöneticilerinin de araziyi aynı şekilde kullandığı iddia edilirken, gelen dilekçeleri de işleme koymadığı öğrenildi. TOKİ Konutlarında yaşayan Saffet Bozan ise yaşananları anlatarak, “İzinsiz ekip, çöp şeklinde bırakmışlar. Bundan yönetiminde haberi var. Yönetimin buna engel olması lazımken, engel olmuyor. Çünkü onlar da bu işin içinde. C7 Blok’un yanı devlet arazisini pislik götürüyor. Her yer çöplük, bu şekilde C12’nin önüne kadar gidiyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan arazileri, bu şekilde ekiyorlar. Bunda yönetimde bulunan Hüseyin Ö., başta olmak üzere yazı yazıp engel olabilirsiniz ama yapmıyorsunuz. Çünkü siz de ekiyorsunuz. Her şey açık ve net. Buralar devletin. Milli Emlak’ın arazisi. Biz ilgili yerlere şikayetimizi yaptık, yapacağız” dedi.