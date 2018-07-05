Haber: Esra Öztürk

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre alıcılar, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak'ta satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 25 ve yüzde 50 peşin; 12, 24, 60, 120 ve180 ay vade ile sahip olabilecek.

Ayrıca Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çankırı, Gaziantep, Erzurum, Karaman, Kırıkkale, Konya, Muğla, Niğde ve Tokat'ta satışa sunulan konutlar ise yüzde 25 peşin, 120 ve 180 ay vade ile alınabilecek.

Açık artırma 24 Temmuz Salı günü saat 14.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkez binası ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Ayrıca www.emlakyonetim.com.tr adresli internet sitesinden teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.