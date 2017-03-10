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10 Mart 2017 Cuma
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    • TOKİ’den Dörtdivan’a 141 konutluk proje

    Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Dörtdivan Belediyesi işbirliği ile Çavuşlar Mahallesi Gerede Caddesi devamında Orman İşletmesi Lojmanlarına 12.032,40 m2 alan üzerine Toplu Konut Projesi gerçekleştirilecek.

    10 Mart 2017 Cuma 07:10
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    TOKİ’den Dörtdivan’a 141 konutluk proje

    Haber: BMA

    Dörtdivan Belediyesi tarafından Toplu Konut İdaresine yapılan başvuru değerlendirildi ve toplam 141 konuttan oluşan toplu konut projesi hazırlandı. Dörtdivan Belediyesi Toplu Konut Projesi için kesin kayıtların 13 Mart 2017 – 14 Nisan 2017 tarihlerinde Dörtdivan Belediyesinde yapılacağı Dörtdivan Belediyesi tarafından duyuruldu.

    Dörtdivan Belediyesi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Proje kapsamında 109 adet B1 (B+Z+3) (2+1) Tipi yaklaşık brüt 75,00 m2 ve 32 adet C1 (B+Z+3)(3+1) Tipi yaklaşık brüt 110,00 m2 olmak üzere toplam 141 konut yapılacak.

    İlçedeki toplu konut uygulaması kapsamındaki konutların satış işlemlerinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dörtdivan Şubesi bankacılık hizmeti verecektir. Konut alıcılarının yetkili banka şubesine, B1 Tipi konutları için 2.000,00 TL, C1 Tipi Konutlar için 4.000,00 TL başvuru bedelini 13 Mart 2017- 14 Nisan 2017 tarihleri arasında yatırmaları gerekmektedir.

    B1 tipi konutları Alt Gelir Grubu konutlar olup, alt gelir grubu başvuru şartlarını sağlaması ve Başvuru Formunu doldurarak belediyeye başvurulması gerekmektedir.

    C1 Tipi konutlar için "kendisinin, eşinin veya velayetindeki altındaki  18 yaşından küçük çocuklarının üzerinde tapuya kayıtlı konutu olmadığını beyan eden ve daha önce TOKİ´den konut almamış olması" şartı aranacaktır.

    Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların Dörtdivan Belediyesine şahsen başvurmaları gerekmektedir.”

     Vatandaşların ayrıntılı bilgileri http://www.dortdivan.bel.tr sitesinden edinebileceği belirtiliyor.

    Anahtar Kelimeler: Başbakanlık, Toplu, Konut, İdaresi, Başkanlığı

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