TOKİ’ye başvurular başladı



Haber:Süleyman Kurt

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı(TOKİ), orta ve dar gelirli aileleri; ödeme kolaylığı ve uygun taksitlerle ev sahibi yapmaya devam ediyor. 2+1 ve 3+1 evlerin satışa sunulacağı projede, arsa ve iş yeri imkanı da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Konut Projesi’nin açılış töreninde TOKİ başvuru tarihlerini açıklarken; gençlere, emeklilere, şehit ve gazi yakınlarına özel kontenjan ayrıldığını da duyurdu.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK KONUT YATIRIMI

Beştepe'de TOKİ sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımı. Ülkemizin her yerinde, yüz binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz.

Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz 81 il ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.

Projemizin ve yapılacak konut/işyerlerinin ismini ‘İlk Evim, İlk İşyerim’ olarak belirledik. Bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Çarpan etkisiyle 2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak bir projeyi paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

14 Eylül 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden başvurulara açılan Sosyal Konut Projesi’nde son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

SOSYAL KONUT PROJESİNE BAŞVURU 500 TL

Ayrıca TOKİ Sosyal Konut Projesi’ne e-Devlet üzerinden başvuran kişilerin ödeyeceği tutar da 500 lira olarak belirlendi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; T.C. vatandaşı olması, proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama, İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç), bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması, başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir. (Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir)

BOLU’DA PROJE HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

Bolu’da yapılacak Sosyal Konut Projesi, Dörtdivan, Mengen Gökçesu, Yeniçağa, Kıbrıscık ve Merkez olmak üzere toplamda 5 ilçede hayata geçirilecek.