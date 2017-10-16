banner133

banner101

16 Ekim 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Tolga Çandar geliyor

    Bolu Eğitim Sen Şubesi üyelerini, dostlarını ve Bolu halkını Tolga Çandar konserine davet ediyor. Bolu Eğitim Sen’in yeni etkinliği “Tolga Çandar konseri” Milli Eğitim Müdürlüğünün çağdışı bir uygulamasına tepkileri ve MEM’i geri adım attırması ile önemli bir başarıya imza atan Bolu Eğitim Sen etkinliklerine Tolga Çandar konseri ile devam ediyor.

    16 Ekim 2017 Pazartesi 15:06
    Bu haber 63 kez okundu
    Tolga Çandar geliyor

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Tolga Çandar konseri için bir açıklama yapan Eğitim Sen Şube Yürütme Kurulu adına ZehraKulalı Gezici, “Köroğlu Düğün ve Kongre Salonunda  ‘Atatürk Orman Parkı Yanı’Çarşamba günü Saat 19.00Biletler Eğitim Sen Şube ve salon girişinde alınabilir” dedi. Gezici, bilet Ücretinin 20 TL olduğunu da belirterek şu çağrıyı yaptı;“Dostluk ve dayanışmaiçinher açıdan dayanışmaya ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Eğitim sistemimizde yaşanan tartışmalar öğretmenleri, velileri ve öğrencileri umutsuzluğa itiyor. Biz Eğitim Sen olarak 4+4+4 yapısal değişiklerle eğitimde hız kazanmış olan gericileşme, niteliksizleştirme ve piyasalaşmaya en başından beri dikkat çektik, karşı durduk mücadele ettik.

    İş güvencemiz ve emek ve demokrasi mücadelemizden hiç vazgeçmedik.Bu mücadelenin elbette bir bedeli var biz geçmişten bu güne bedel ödemiş bir sendikayız. Bu konser etkinliğimizde de bir yılı aşkın suren OHAL döneminde KHK’larla ihraç edilmiş mücadele arkadaşlarımızla dayanışma göstereceğiz.  Biz bütün çocuklar, gençler için laik, bilimsel,demokratik ve nitelikli kamusal eğitim mücadelesi sürdürüyoruz. Tüm öğretmenler için emeğinin karşılığını aldığı ,kadrolu güvenceli bir iş ve özgür bir statü talep ediyoruz. Haklı olmamız yetmiyor elbette dostlukla dayanışmayla bir arada olmak istiyoruz. Hep bir ağızdan türkü söylemek istiyoruz. Değerli sanatçı Tolga Çandar konserine bütün Bolu halkını davet ediyoruz.Dostluk ve dayanışmaya” 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Eğitim, Sen, Şubesi, üyelerini

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL GÖRECELİ BİR OYUNDUR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Alaaddin Yılmaz’a Cevabımdır
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Bir Bela Daha
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR AKADEMİK YIL BAŞLADI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YAŞATARAK ÖĞRETİM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLULU“M.ZENGİN”İN”KILIÇARSLAN”DAKİ” TAŞINMAZI”NA… “M .AKSOY”UN İTİRAZINA…VE”SEYAHAT” E DAİR”NOTLAR”…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Güçlü Ekonomi(?)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR FUTBOLDA KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar Başkanda benim, Futbol Şube Sorumlusu da benim diyen zihniyetler ve İzlanda!!!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Çocuğumla Nasıl İletişim Kurmalıyım?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gözlerden kaçanlar
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUTLARI ANLAMAK
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İYİ KÖTÜ ÇİRKİN
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Sezon başında Boluspor’a başarı dilerken
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129