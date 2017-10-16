Haber: Kasım ŞAHİN

Tolga Çandar konseri için bir açıklama yapan Eğitim Sen Şube Yürütme Kurulu adına ZehraKulalı Gezici, “Köroğlu Düğün ve Kongre Salonunda ‘Atatürk Orman Parkı Yanı’Çarşamba günü Saat 19.00Biletler Eğitim Sen Şube ve salon girişinde alınabilir” dedi. Gezici, bilet Ücretinin 20 TL olduğunu da belirterek şu çağrıyı yaptı;“Dostluk ve dayanışmaiçinher açıdan dayanışmaya ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Eğitim sistemimizde yaşanan tartışmalar öğretmenleri, velileri ve öğrencileri umutsuzluğa itiyor. Biz Eğitim Sen olarak 4+4+4 yapısal değişiklerle eğitimde hız kazanmış olan gericileşme, niteliksizleştirme ve piyasalaşmaya en başından beri dikkat çektik, karşı durduk mücadele ettik.

İş güvencemiz ve emek ve demokrasi mücadelemizden hiç vazgeçmedik.Bu mücadelenin elbette bir bedeli var biz geçmişten bu güne bedel ödemiş bir sendikayız. Bu konser etkinliğimizde de bir yılı aşkın suren OHAL döneminde KHK’larla ihraç edilmiş mücadele arkadaşlarımızla dayanışma göstereceğiz. Biz bütün çocuklar, gençler için laik, bilimsel,demokratik ve nitelikli kamusal eğitim mücadelesi sürdürüyoruz. Tüm öğretmenler için emeğinin karşılığını aldığı ,kadrolu güvenceli bir iş ve özgür bir statü talep ediyoruz. Haklı olmamız yetmiyor elbette dostlukla dayanışmayla bir arada olmak istiyoruz. Hep bir ağızdan türkü söylemek istiyoruz. Değerli sanatçı Tolga Çandar konserine bütün Bolu halkını davet ediyoruz.Dostluk ve dayanışmaya”