Haber: Kasım ŞAHİN

İstanbul ve ardından İzmir’de yaşanan terör olaylarından sonra Bolu’da güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı. Dün akşam saatlerinde Polis Özel Harekat Timleri Valilik binası ve Kent Meydanında görev yaparak, dosta güven, düşmana ise korku saldı. Güvenlik önlemleri üst seviyede alırnırken bu gün ise aynı bölgede TOMA görev yapmaya başladı. Asayiş, TEM ve KOM Şubelerinin yanı sıra Güvenlik Şube ve İstihbarat Şubelerinde görev yapan tüm ekipler şehrimiz genelinde alarma geçerek, terör konusunda çevre güvenliklerini arttırdı. Güvenlik önlemlerine TOMA’da katıldı. Özel ekipler tarafından kullanılan Bolu İl Müdürlüğü demirbaşlarının başında gelen TOMA Valilik binası önünde, toplumsal olaylara karşı göz önünde tutulmaya başladı.