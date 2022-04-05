“TOMBALA” diyemeden yakalandılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu’da faaliyet gösteren bir kahvehanede kumar amaçlı tombala oynatıldığı tespit ederek şok barsın düzenledi. Tombala oynayarak haksız kazanç etmek isteyen işyeri sahibi ve çalışanı 3 kişiye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem gerçekleştirildi.

Bolu’da sahur vaktine kadar kahvehanelerin açık olmasını ve Ramazan ayını fırsata çevirerek kumar oynatan kişilere yönelik Ramazan ayı boyunca kahvehanelere yönelik denetimlerin ve şok baskınların devam edileceği bildirildi.