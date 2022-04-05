“TOMBALA” diyemeden yakalandılar

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, mübarek Ramazan ayını fırsata çevirip tombala adı altında kumar oynatan 3 kişiyi gözaltına aldı. Kumarcılar tombala bile diyemeden yakayı ele verdi.

“TOMBALA” diyemeden yakalandılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu’da faaliyet gösteren bir kahvehanede kumar amaçlı tombala oynatıldığı tespit ederek şok barsın düzenledi. Tombala oynayarak haksız kazanç etmek isteyen işyeri sahibi ve çalışanı 3 kişiye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem gerçekleştirildi.

Bolu’da sahur vaktine kadar kahvehanelerin açık olmasını ve Ramazan ayını fırsata çevirerek kumar oynatan kişilere yönelik Ramazan ayı boyunca kahvehanelere yönelik denetimlerin ve şok baskınların devam edileceği bildirildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Milletvekili sayıları açıklandı
Milletvekili sayıları açıklandı
  1. Bolu