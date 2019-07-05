TÖMER, 2019 mezunlarını verdi

Haber: Esra Öztürk

2018-2019 Akademik Yılı’nda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde(BAİBÜ) Türkçe dil eğitimlerini tamamlayan uluslararası öğrenciler, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden(TÖMER) mezun oldular. Geçen yıl eğitim almak için BAİBÜ’ye gelen 25 ülkeden 140 uluslararası öğrenci, Türkçe eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Öğrenciler, eğitim hayatlarına BAİBÜ’de devam edecekler. Mezuniyet töreninde, tüm Dünya’ya sevgi, barış ve hoşgörü çağrısı yapan uluslararası öğrenciler, Türkçe hazırladıkları çeşitli etkinliklerle mezuniyetlerini kutladılar. İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, TÖMER Müdürü Prof. Dr. Halit Karatay, akademisyenler, uluslararası öğrenciler ile aileleri ve yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından tören, Prof. Dr. Halit Karatay’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Prof. Dr. Karatay konuşmasında, “İnsan bedeninin en güzel kısmı, yüz; yüzün en güzel kısmı, gözdür. İnsan aklının en güzel tamamlayıcısı, dil; dilin en güzel tamamlayıcısı, sözdür. 140 öğrenci, 140 farklı dünya ve 25 ülkeden öğrencilerimizle yaklaşık 10 ay boyunca bir araya geldik; sevgi, saygı ve hoşgörü içinde yoğun bir çalışma temposuyla bugünlere geldik. Dünyanın sizlere ihtiyacı var. Dünyanın bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey; sevgi, saygı, barış ve hoşgörüdür. Buradan aldığınız eğitimle, bu saygıyı, sevgiyi, barışı ve hoşgörü iklimini bir nebze olsun bizlerle yaşadınız diye umut ediyorum. Sizlerin yetişmesinde emeği geçen başta üniversitemiz idari amirlerine ve benimle bu yolu paylaşan kıymetli akademisyen arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz ise, uluslararası öğrencilerin önümüzdeki yıllarda BAİBÜ’de alacakları eğitimin ardından meslek edinip ülkelerine döneceklerini hatırlatarak, “Türkiye, Anadolu coğrafyası olarak her zaman, göçlerin buluştuğu kavşak bölgesi olarak çok kültürlülüğü, çok dilliliği hep içerisinde barındırmıştır. Medeniyetlerimizi inşa eden atalarımız, bu tarihi birikimin getirmiş olduğu birlikte yaşam kültürümüzle uluslararası öğrencilerimiz ve aileleri bizlerden biri gibi olmuşlardır. Öğrencilerimizin, bizim kültürümüzü, medeniyetimizi ve dilimizi öğrenerek ülkelerine döndüklerinde, bizim ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inancım tamdır. Mezuniyetler bir tarafta hüznü, bir tarafta mutluluk ve heyecanı içerisinde barındırır. Üniversitemizdeki eğitim hayatınızda başarılar diliyorum ve sizleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından uluslararası öğrenciler, Türkçe hazırladıkları şiir dinletileri ve tiyatro gösterileri sundular. Kemal Bilsel Sarısözen yönetiminde kurdukları TÖMER korosunda, aralarında Bolu türkülerinin de olduğu sevilen türküleri seslendirdiler. Mini konserin ardından Kemal Bilsel Sarısözen’e Prof. Dr. Halit Karatay tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi. Öğrenciler, merhum İzzet Baysal’ın 10 Altın Öğüdünü hep birlikte söylediler.

Dereceye giren uluslararası öğrencilere ve TÖMER’den başarıyla mezun olan tüm öğrencilere mezuniyet belgeleri, protokol üyeleri ve öğretim elemanları tarafından takdim edildi. Tören, öğrencilerin keplerini havaya fırlatmaları ve eğlenceli etkinliklerin ardından sona erdi.