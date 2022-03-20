TÖMER öğrencilerinden Göynük’e ziyaret

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kaymakam Vekili Fatih Çevik ve Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’yı makamında ziyaret eden misafirler, daha sonra Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’nın eşliğinde ve belediye personeli Merve Akı’nın rehberliğinde tarihi, kültürel ve turistik mekânları gezerek bilgi aldılar. Özellikle Akşemseddin Hazretleri, Ahilik geleneği, giyim kuşam kültürü, Türk mimari geleneği, Göynük’ün Millî Mücadeledeki yeri ve önemi hakkında verilen bilgiler uluslararası öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ahmet Çankaya: “TÖMER’de eğitim gören uluslararası öğrencilerimizin ilçemizi ziyareti bizi çok mutlu etti. TÖMER Müdürümüz Doç. Dr. Mustafa Kundakcı ve Müdür Yardımcımız Öğretim Görevlisi Yılmaz Bacaklı’ya teşekkür ediyorum. Farklı kıtalardan, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen 45 uluslararası öğrenciye Göynük’ümüzü tanıtıyoruz. Tarihi ve kültürel mekanlarımızı ziyaret edip Göynük’ü onların hatıralarında unutulmaz yapmak istiyoruz.” dedi.

TÖMER Öğretim Görevlileri Umut Erdoğan ve Oğuzhan Yıldırım ise: “Türkçe öğretimi dil bilgisi ile kelimeleri öğretmek, temel dil becerilerini kazandırmakla birlikte aynı zamanda Türk milletinin millî kültürünü de öğretmektir. TÖMER Müdürümüz Doç. Dr. Mustafa Kundakcı ve Müdür Yardımcımız Öğretim Görevlisi Yılmaz Bacaklı’nın ifadeleriyle ‘Türkçe Yaşamak’tır. Dil ve kültür asırlar boyunca birbirini etkileyip şekillendirdiği için Türkçeyi gerçek manada öğrenmek, konuşmak ve anlamak için Türk kültürünü bilmek ve tanımak gerekir. Türkçe öğretiminin en önemli amaçlarından birisinin de Türk kültürünü öğretmek olduğu gerçeğinden hareket ederek bugün 15 farklı ülkeden Bolu’muza gelen 45 uluslararası öğrenciyle birlikte Göynük’ü ziyaret ediyoruz. Bu anlamda Göynük, çevresi ve çehresiyle Türk kültürünü yaşayan ve yansıtan güzide bir ilçemiz. Bu vesileyle bizleri ağırlayan Kaymakamımız Fatih Çevik’e, Belediye Başkanımız Ahmet Çankaya’ya, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Hacer Eryiğit başta olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyoruz.” dedi.