Tomruk yüklü kamyona çarpan tır faciaya neden oldu

Bolu'nun Mengen ilçesi Çubuk köyü yakınlarında tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

Tomruk yüklü kamyona çarpan tır faciaya neden oldu

Haber: Uğur Balaban

Devrek'ten Mengen yönüne giden Abdullah Terlemiş idaresindeki 67 ABY 560 plakalı tır, Çubuk köyü yakınlarında Ahmet Tepe yönetimindeki 74 AAV 211 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyondaki bazı tomruklar yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

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