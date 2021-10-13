Haber: Ceylan Beykoz

Bolu'da devrilen traktörden düşen tomrukların altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Yağbaşlar köyünde yaşayan Cafer Urluoğlu (53), traktörüyle yayla çevresindeki ormanlık alanda tomruk çektiği sırada kontrolden çıkan traktör devrildi. Devrilen traktörden düşen Urluoğlu, traktörün arkasına bağlı tomrukların altında kaldı. Ormanda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Cafer Urluoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Urluoğlu'nun cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dörtdivan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.