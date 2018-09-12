Haber: Esra ÖZTÜRK

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tatlar Köyü Himmetler Mahallesi’nde Ahmet Keskinkılıç’a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığının yakınında bulunan odunluğa sıçradı. Yangını gören vatandaşlar Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipleri yangını sekiz saatlik bir çalışma sonucu söndürebildi. Tatlar Köyü Himmetler Mahallesinde meydana gelen müştemilat yangınında 2 büyük baş hayvanın yanı sıra çok miktarda balya samanı, arpa ve buğday zarar gördü.