Haber; Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi Aş Evi'nde hazırlanan 2 bin kişilik etli pilav ve ayranın dağıtımı için belediye önünde stand oluşturuldu. Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, burada vatandaşlara pilav ve ayran ikram etti. Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Berat Kandili dolayısı ile mesaj yayımladı. Yılmaz, mesajında, ramazanın müjdecisi Berat Kandili’nin dargınlıkları, küskünlükleri barışla noktalamasını, gönül bağları, birlik ve beraberliği güçlendirmesini dilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Allah’ın izniyle iki hafta sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, af ve mağfiret gecesi olan Berat Kandili’ne ulaşmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Cenab-ı Hakk’ın semaya açılan elleri boş çevirmediği, tövbe dileyen kalpleri affettiği ve arınmayı bekleyen ruhları huzura kavuşturduğu bu mübarek gecede, tüm İslam alemine merhamet etmesini ve bağışlamasını niyaz ederim. Berat gecemizde dargınlıkların küskünlüklerin barışla noktalanmasını, gönül bağlarımızın, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diler, tüm İslam aleminin kandilini kutlarım."