Toplam 77 bin doz aşı yapıldı

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye nüfusunun yüzde 16,24’üne korona virüsü (Kovid-19) aşısı yapılırken, nüfusa oranla vaka sayısının en çok olduğu Karadeniz Bölgesi’nde ise bu oran yüzde 22,31'e ulaştı.

Normalleşme adımlarının atıldığı Türkiye’de mutant virüslerin de etkisiyle vaka sayıları tekrar artış eğilimine girdi. Bir önceki haritaya göre kırmızı listede yer alan illerin sayısı artarken, Bolu dahil birçok il ise çok yüksek riskli iller arasına girdi. İllere göre risk durumu haritasına göre 18 ili içinde bulunduran Karadeniz Bölgesi’nde 10 çok yüksek riskli (Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Bolu), 3 yüksek riskli (Artvin, Düzce, Zonguldak), 5 de orta riskli (Bartın, Kastamonu, Karabük, Çorum, Bayburt) grupta yer alan il var. 7 milyon 916 bin 169 nüfusa sahip Karadeniz’de nüfusun aşılanma ortalaması Türkiye ortalamasının üstünde seyrediyor. Türkiye nüfusunun yüzde 16,24’ü aşılanırken, Karadeniz’deki illerde ise nüfusun yüzde 22,31’i aşılandı. Türkiye’de bölgelere bakıldığı zaman en fazla ‘çok yüksek riskli’ ilin bulunduğu (9 il) Karadeniz Bölgesi’nde, Türkiye genelinden yüzde 6,7 daha fazla aşılama yapıldı. Türkiye’de 1. doz aşılama yapılan 8 milyon 91 bin 273 kişiden 1 milyon 71 bin 168’i Karadeniz Bölgesi'nde. Ülke genelinde 2. doz aşılanan 5 milyon 491 bin 961 kişiden 695 bin 104’ü de yine Karadeniz’den oldu. Türkiye’de aşılanan toplam 13 milyon 583 bin 234 kişiden 1 milyon 766 bin 272’si yine Karadeniz Bölgesi’nde yer alan illerdeki kişilerden oluştu.

Bolu’da 45 bin 209 kişiye birinci doz, 32 bin 535 kişiye ikinci doz olmak üzere 77 bin 744 kişiye aşı yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 10:12