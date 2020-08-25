Toplam can kaybı 6 bin 139 oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 139’e yükseldi. Bugün toplam 95 bin 943 test yapılırken, bin 443 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 259 bin 692 oldu. Bugün iyileşen 743 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 237 bin 908’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, toplam ağır hasta sayısının ise 796 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak” ifadelerini kullandı.