Toplam can kaybı 8.441 oldu

HABER:C.Kutay Aykan



Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 8 bin 441’e yükseldi. Bugün toplam 104 bin 402 test yapılırken, bin 429 kişiye de hasta tanısı konuldu. Bu rakamla beraber toplam hasta sayısı ise 324 bin 443 oldu. Bugün iyileşen bin 182 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı 285 bin 50'ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6.4, toplam ağır hasta sayısının ise bin 475 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz” ifadelerine yer verdi.