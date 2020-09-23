Haber: N. Halid Altundal

İlimizde geniş kapsamlı koronavirüs denetimlerinin bir yenisi daha gerçekleştirildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit denetimlere bizzat katıldı. İl genelindeki denetimlere 676 ekip ve 2 bin 388 personel katıldı. Okul ve iş yerlerinde tedbirler denetlendi. Vali Ahmet Ümit İzzet Baysal Ortaokulu’nda denetim yaptı. Vali Ümit, uzun bir aradan sonra yeni eğitim öğretim yılında ilk kez yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet edip tavsiyelerde bulundu. Okul denetiminin ardından Cumhuriyet Caddesindeki işyerlerini ziyaret eden Vali Ümit, işyeri sahipleri ve çalışanlarını maske kullanımı ve hijyen konusunda bilgilendirdi. Ümit, ziyaret ettiği işyerlerinde alınan tedbirler karşısında vatandaşlara teşekkür etti.

TEST SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ

Bugün itibariyle 676 ekip, 2 bin 388 personelle beraber kontrollü sosyal hayat çerçevesinde hayatın her alanında denetimleri gerçekleştirdiklerini belirten Vali Ümit, “Vatandaşlarımız duyarlılıkla gerek maskelerin takılması, gerekse mesafeye uyulması, dezanfektanların yerinde olması fevkalade güzel. Bu şekilde giderse biz kısa sürede salgını daha da etkili bir şekilde kontrol altına almış olacağız. Ama maalesef bugün itibariyle bine yakın izole vatandaşımız var. Toplam test sayımız 50 bini geçti. Bizi mutlu eden en önemli sebeplerden birisi iyileşenlerin sayısı son günlerde pozitif vakaların sayısını geçmeye başladı. Fakat hala virüsün direnmesi devam ediyor” dedi.

“TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI MÜMKÜN”

Vali Ümit açıklamasında ayrıca, bugüne kadar 2 bin 500 kişiye 2 milyon 205 bin lira maske cezası kesildiğini söyleyerek, “İzolasyona tabi bir şahıs eğer karantina tedbirine uymaksızın olmaması gereken yerlerde olursa ve birileri ondan olumsuz etkilenir, virüs kaparsa o şahısla ilgili olarak tazminat davası açılması mümkün. Hukuki olarak hak aranması mümkün. Olayın o tarafının da gözardı edilmemesi lazım” ifadelerini kullandı.