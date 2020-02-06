Toplanan yardımlar AFAD’a teslim edildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Belediye meclisi yedek üyesi Nurettin Güler’in, Asağısoku mahallesi muhtarı Abdullah Aktaş, Aşağısoku Mahallesi Kalkındırma Derneği Başkanı Şükrü Özdemir öncülüğünde Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketi sonrasında yardım kampanyası başlatılmıştı. Kampanyaya mahalle sakinleri büyük destek verirken, toplanan yardımlar afet bölgesine gönderilmek üzere AFAD’a teslim edildi. Kampanyanın öncülerinden Nurettin Güler, yardım kampanyasına destek veren bütün mahalle sakinlerine teşekkür etti.