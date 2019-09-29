Toplanma alanı yeterli mi?

Haber: Aysun Beykoz

Son günlerde orta ölçekli depremlerle sarsılan İstanbul’da geçtiğimiz gün Silivri açıklarında Marmara Denizi üzerinde 5.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre yerin 12.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrası İstanbul başta olmak üzere çevre iller panik durumuna geçti. İstanbul’da okullar tatil edilirken 5.7’lik depremin ardından orta ölçekli 200 civarında artçı sarsıntılar oluştu. Silivri açıklarında bulunan bölgede devam eden artçı sarsıntılar “İstanbul’da büyük bir deprem olur mu?” sorusunu akla getirirken vatandaşlar olası büyük depremde toplanma alanlarını araştırmaya başladı.

MERKEZDE KAÇ TOPLANMA ALANI VAR?

İstanbul’da gerçekleşen 5.7 şiddetindeki depremin hissedildiği ilimiz Bolu’da da şiddetli bir deprem anında belirlenen toplanma alanları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) sitesinde yer alan bilgilere göre ilimiz Merkez ilçesinde 15 adet toplanma alanı bulunuyor. 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ise Merkezde 205 bin 525 kişi ikamet ediyor.

BOLU MERKEZ TOPLANMA ALANLARI

1- Beşkavaklar Kapalı Pazar Yeri - Adres: Beşkavaklar Mah. İskender Sokak Merkez/BOLU

2- Sedaş Hizmet Alanı - Adres: Beşkavaklar Mah. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Blv. Merkez/BOLU

3- Kalıcı Konutlar Kapalı Pazar Yeri - Adres: Yaşamkent Mah. Canip Baysal Sok. Merkez/BOLU

4- İl Özel İdaresi Hizmet Alanı - Adres: Kültür Mah., Şehitler Cad. No:47 /Merkez/Bolu

5- Sağlık Mahallesi Kapalı Pazar Yeri - Adres: Sağlık Mah. Dodurga Cad. Merkez/Bolu

6- Atatürk Orman Parkı - Adres: Aşağısoku Mah. Merkez/Bolu

7- Galericiler Sitesi Otoparkı - Adres: Aşağısoku Mah. Galericiler Sok. Merkez/ Bolu

8- Uğur Mumcu Parkı - Adres: Gölyüzü Mah. İzzet Baysal Cad. Merkez/Bolu

9- Atatürk Stadyumu - Adres: İhsaniye Mah. Stadyum Cad. Merkez/Bolu

10- Anıtpark - Adres: Bahçelievler Mah. Atatürk Blv. Merkez/Bolu

11- Karaçayır Parkı - Adres: Karaçayır Mah. Merkez/Bolu

12- Karaçayır Spor Kompleksi - Adres: Karaçayır Mah. Merkez/Bolu

13- İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi - Adres: Sümer Mah., Cumhuriyet Cad., Bolu Merkez/Bolu

14- TOBB Zübeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Adres: Tepecik Mah., Cumhuriyet Caddesi Merkez/Bolu

15- İl Özel İdaresi - Adres: Aşağısoku Mah. Yıldırım Beyazıd Caddesi, Kesen Sk. Merkez/Bolu

TOPLANMA ALANLARI YETERLİ Mİ?

Öte yandan Bolu halkı belirlenen toplanma alanlarının nüfusa göre yetersiz olduğu görüşünde. Vatandaşlar Atatürk Orman Parkı, Karaçayır Parkı, Stadyum gibi büyük alanların olmasına karşın bazı mahallelerde bulunan kapalı pazar yerlerinin olası büyük bir deprem sonucunda kalabalık nüfusun toplanması için çok yetersiz kalacağını düşünüyor. Deprem konusunda gerekli çalışmaların yapılmadığını ve sadece şiddetli sarsıntılar meydana geldiği zaman bilgilendirmeler yapıldığını söyleyen vatandaşlar ayrıca AFAD’ın deprem konusunda daha aktif çalışmasını istediler.

Merkez ilçe nüfusuna göre toplanma alanı sayısını oranladığımız zaman her bir toplanma alanında yaklaşık 14 bin kişinin yer alacağı ortaya çıkıyor. Bu sayıya bakıldığında ise kapalı pazar yeri ve liselerin belirlendiği alanların büyük bir depremde gereken faydayı sağlamayacağı görüşünü ön plana çıkarıyor.

İLÇELERDE KAÇ TOPLANMA ALANI VAR?

2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ayrıca 34 bin 277 nüfuslu Gerede’de 4 adet; 7 bin 139 nüfuslu Dörtdivan’da 2 adet; 15 bin 423 nüfuslu Göynük’te 4 adet; 3 bin 220 nüfuslu Kıbrıscık’ta 2 adet; 14 bin 355 nüfuslu Mengen’de 2 adet; 19 bin 327 nüfuslu Mudurnu’da 2 adet; 5 bin 250 nüfuslu Seben’de 3 adet ve 7 bin 294 nüfuslu Yeniçağa’da ise 2 adet toplanma alanı bulunuyor. Bu rakamlara göre 311 bin 810 nüfusa sahip ilimiz Bolu genelinde toplamda 36 adet toplanma alanı bulunuyor. Vatandaşlar şiddetli bir deprem sonrası gidilebilecek toplanma alanlarını ise E-Devlet uygulaması üzerinden bulunduğu yerin adres bilgilerini girerek öğrenebiliyorlar.