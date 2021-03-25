Toplantı, gösteri ve yürüyüşlere yasak!

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs vakalarındaki artış sonrası Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni karar alındı. Emniyet tarafından yapılan açıklamada sosyal hareketliliğin azaltılması ve bulaş oranlarının düşürülmesi adına açık hava toplantıları, yürüyüş, eylem ve kapalı alan etkinlikleri, basın açıklamalarının yasaklandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde son günlerde yaşanan gelişmeler ve olaylar neticesinde şuanda devam eden pandemi süreci göz önüne alınarak fiziksel temas, solunum vb. yollarla hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısının tüm dünyada hızlı şekilde yükselten Koronovirüs (COVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak, vatandaşların hayatını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olması nedeni ile ilimiz genelinde düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle Koronovirüs Salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla, İlimiz genelinde (polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dâhil) kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, Valilik ve Kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi hükmü gereğince ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan, her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, kapalı yer toplantısı, oturma eylemi, basın açıklaması, stant açma, imza kampanyası, protesto eylemi vb. eylem etkinlikler, Valilik Makamının Yasaklama Kararına istinaden 21/03/2021 günü saat:12.00’dan 04/04/2021 günü saat: 12.00’ kadar On beş (15) gün süre ile yasaklanmıştır.”